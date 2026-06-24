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Кравцов назвал сроки изменений в ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 24.06.2026
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09:30 24.06.2026 (обновлено: 11:19 24.06.2026)
Кравцов назвал сроки изменений в ЕГЭ по обществознанию

Кравцов: изменения в ЕГЭ по обществознанию внесут через два года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменения в ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два года.
  • В следующем учебном году изменений в предмете «Обществознание» не будет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через два года, заявил в рамках ПМЮФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Через два года будет изменение в Едином государственном экзамене по обществознанию… В следующем учебном году никаких изменений в предмете "Обществознание" не будет, потому что ребята учатся по действующей программе", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургСергей КравцовДмитрий МедведевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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