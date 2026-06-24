"Локомотив" сыграет с ЦСКА в первом туре пути РПЛ Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
- Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" сыграет со столичным ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Первый тур, 4-6 августа:
группа А: "Спартак" (Москва) - "Оренбург", "Родина" (Москва) - "Рубин" (Казань);
группа В: "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный), "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Москва);
группа С: "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград);
группа D: "Локомотив" - ЦСКА, "Акрон" (Тольятти) - "Ростов".
Второй тур, 18-20 августа:
группа А: "Родина" - "Оренбург", "Рубин" - "Спартак";
группа В: "Динамо" (Москва) - "Краснодар", "Ахмат" - "Факел";
группа С: "Крылья Советов" - "Зенит", "Балтика" - "Динамо" (Махачкала);
группа D: "Ростов" - "Локомотив", ЦСКА – "Акрон".
Третий тур, 1-3 сентября:
группа А: "Спартак" - "Родина", "Оренбург" - "Рубин";
группа В: "Динамо" (Москва) - "Ахмат", "Факел" - "Краснодар";
группа С: "Балтика" - "Крылья Советов", "Зенит" - "Динамо" (Махачкала);
группа D: "Ростов" - ЦСКА, "Акрон" - "Локомотив".
Четвертый тур, 13-15 октября:
группа А: "Родина" - "Спартак", "Рубин" - "Оренбург";
группа В: "Краснодар" - "Факел", "Ахмат" – "Динамо" (Москва);
группа С: "Крылья Советов" - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Зенит";
группа D: ЦСКА - "Ростов", "Локомотив" - "Акрон" .
Пятый тур, 27-29 октября:
Джикия подписал контракт с "Локомотивом"
Вчера, 12:57
группа А: "Спартак" - "Рубин", "Оренбург" - "Родина";
группа В: "Краснодар" - "Динамо" (Москва), "Факел" - "Ахмат";
группа С: "Крылья Советов" - "Динамо" (Махачкала), "Балтика" - "Зенит";
группа D: ЦСКА - "Локомотив", "Ростов" - "Акрон".
Шестой тур, 24-26 ноября:
группа А: "Оренбург" - "Спартак" , "Рубин" - "Родина";
группа В: "Ахмат" - "Краснодар", "Динамо" (Москва) - "Факел";
группа С: "Динамо" (Махачкала) - "Балтика", "Зенит" - "Крылья Советов";
группа D: "Локомотив" - "Ростов", "Акрон" - ЦСКА.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
Колдун пообещал снять чары с Гарри Кейна
Вчера, 18:19