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"Локомотив" сыграет с ЦСКА в первом туре пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
18:43 24.06.2026 (обновлено: 18:53 24.06.2026)
"Локомотив" сыграет с ЦСКА в первом туре пути РПЛ Кубка России

"Локомотив" и ЦСКА сыграют в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
  • Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" сыграет со столичным ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В среду РФС опубликовал утвержденный календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
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Первый тур, 4-6 августа:
группа А: "Спартак" (Москва) - "Оренбург", "Родина" (Москва) - "Рубин" (Казань);
группа В: "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный), "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Москва);
группа С: "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград);
группа D: "Локомотив" - ЦСКА, "Акрон" (Тольятти) - "Ростов".
Второй тур, 18-20 августа:
группа А: "Родина" - "Оренбург", "Рубин" - "Спартак";
группа В: "Динамо" (Москва) - "Краснодар", "Ахмат" - "Факел";
группа С: "Крылья Советов" - "Зенит", "Балтика" - "Динамо" (Махачкала);
группа D: "Ростов" - "Локомотив", ЦСКА – "Акрон".
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Третий тур, 1-3 сентября:
группа А: "Спартак" - "Родина", "Оренбург" - "Рубин";
группа В: "Динамо" (Москва) - "Ахмат", "Факел" - "Краснодар";
группа С: "Балтика" - "Крылья Советов", "Зенит" - "Динамо" (Махачкала);
группа D: "Ростов" - ЦСКА, "Акрон" - "Локомотив".
Четвертый тур, 13-15 октября:
группа А: "Родина" - "Спартак", "Рубин" - "Оренбург";
группа В: "Краснодар" - "Факел", "Ахмат" – "Динамо" (Москва);
группа С: "Крылья Советов" - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Зенит";
группа D: ЦСКА - "Ростов", "Локомотив" - "Акрон" .
Пятый тур, 27-29 октября:
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группа А: "Спартак" - "Рубин", "Оренбург" - "Родина";
группа В: "Краснодар" - "Динамо" (Москва), "Факел" - "Ахмат";
группа С: "Крылья Советов" - "Динамо" (Махачкала), "Балтика" - "Зенит";
группа D: ЦСКА - "Локомотив", "Ростов" - "Акрон".
Шестой тур, 24-26 ноября:
группа А: "Оренбург" - "Спартак" , "Рубин" - "Родина";
группа В: "Ахмат" - "Краснодар", "Динамо" (Москва) - "Факел";
группа С: "Динамо" (Махачкала) - "Балтика", "Зенит" - "Крылья Советов";
группа D: "Локомотив" - "Ростов", "Акрон" - ЦСКА.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
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