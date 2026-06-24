Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго

© AP Photo / Fernando Llano Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча, он забил победный гол на 76-й минуте.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на среду во встрече группы K в Гвадалахаре сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Муньос вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и забил победный гол на 76-й минуте.

Муньосу 30 лет, он выступает за английский клуб "Кристал Пэлас". На его счету 5 голов в 48 матчах за национальную команду.