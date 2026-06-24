Муньоса признали лучшим игроком матча ЧМ против команды ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
- Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча, он забил победный гол на 76-й минуте.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на среду во встрече группы K в Гвадалахаре сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Муньос вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и забил победный гол на 76-й минуте.
24 июня 2026 • начало в 05:00
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Муньосу 30 лет, он выступает за английский клуб "Кристал Пэлас". На его счету 5 голов в 48 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.