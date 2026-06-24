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Муньоса признали лучшим игроком матча ЧМ против команды ДР Конго - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:57 24.06.2026 (обновлено: 08:03 24.06.2026)
Муньоса признали лучшим игроком матча ЧМ против команды ДР Конго

Колумбийца Муньоса признали лучшим игроком матча ЧМ против команды ДР Конго

© AP Photo / Fernando LlanoКолумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго
Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
  • Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча, он забил победный гол на 76-й минуте.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на среду во встрече группы K в Гвадалахаре сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго со счетом 1:0 и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Муньос вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и забил победный гол на 76-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
76‎’‎ • Даниэль Муньос
(Хуан Кинтеро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Муньосу 30 лет, он выступает за английский клуб "Кристал Пэлас". На его счету 5 голов в 48 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Арена ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Мартинеса признали лучшим игроком матча ЧМ между Хорватией и Панамой
Вчера, 04:29
 
ФутболСпортКолумбияДаниэль МуньосДР КонгоКристал ПэласМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026СШАГвадалахара
 
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