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Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
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15:27 24.06.2026 (обновлено: 19:20 24.06.2026)
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским, сообщили СМИ

BZ: фон дер Ляйен попала в скандал из-за чата с Зеленским и лидерами ЕС

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении фон дер Ляйен началось расследование из-за тайной переписки.
  • В секретном групповом чате состояли Мерц, Зеленский, Макрон, Мелони и Стармер.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, пишет Berliner Zeitung.
«

"В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера", — говорится в публикации.

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По данным газеты, расследование инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Об этом говорится в письме, которое направили в Еврокомиссию на прошлой неделе.
Поводом для разбирательства послужил отказ ЕК опубликовать данные группового чата по запросу нидерландской организации Follow the Money, после того как в январе информация о тайной переписке появилась в СМИ.
В начале года Politico сообщало, что фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и Зеленский обсуждают действия президента США Дональда Трампа в общем чате. По данным издания, эту неформальную, но активную структуру назвали "вашингтонской группой". Она появилась после того, как несколько руководителей ЕС вместе с главой киевского режима посетили Белый дом в августе 2025-го.
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