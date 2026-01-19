Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры обсуждают действия Трампа в групповом чате, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
10:16 19.01.2026 (обновлено: 15:56 19.01.2026)
Европейские лидеры обсуждают действия Трампа в групповом чате, пишут СМИ
Лидеры европейских стран общаются в групповом чате, обсуждая последние действия президента США Дональда Трампа, пишет Politico. РИА Новости, 19.01.2026
Европейские лидеры обсуждают действия Трампа в групповом чате, пишут СМИ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидеры европейских стран общаются в групповом чате, обсуждая последние действия президента США Дональда Трампа, пишет Politico.
"Когда все происходит быстро, сложно сохранять координацию, и этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и показывает, как они важны", — сказал изданию неназванный осведомленный источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
08:00
В чате "постоянно пишут друг другу" британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони. За последний год у них появилась привычка обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то "дикое и, вероятно, разрушительное", отмечает Politico.
По информации издания, эту "неформальную, но активную структуру" назвали "Вашингтонской группой" после того, как несколько европейских лидеров приезжали вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима тоже общается с участниками "Вашингтонской группы" в чатах.
"Изначально "коалиция желающих" создавалась ради Украины. Но она сформировала близкие связи с ключевыми личностями в столицах. <…> Они знают друг друга по имени, и это просто <…> отправлять сообщения", — сказал газете неназванный дипломат.
Такой формат общения может стать основой для нового альянса по обеспечению безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и безопасность Европы, полагает издание. Хотя новая структура не исключала бы сотрудничества со Штатами, она не относилось бы к нему как к должному.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Будет запугивать": в CША обратились к Трампу по поводу России
05:43
Шестого января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. На ней обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В итоге коалиция договорилась, что продолжит военную поддержку Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на территории постсоветской республики в случае заключения мирного соглашения.
Москва не раз заявляла о готовности к урегулированию, хотя такое желание украинских властей остается под вопросом. Как отмечали в Кремле, Киеву все же пора начать договариваться, а наступление российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
17 января, 19:47
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир СтармерPoliticoЕврокомиссияНАТО
 
 
