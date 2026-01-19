Европейские лидеры обсуждают действия Трампа в групповом чате, пишут СМИ

"Когда все происходит быстро, сложно сохранять координацию, и этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и показывает, как они важны", — сказал изданию неназванный осведомленный источник.

Москва не раз заявляла о готовности к урегулированию, хотя такое желание украинских властей остается под вопросом. Как отмечали в Кремле, Киеву все же пора начать договариваться, а наступление российских войск — это именно принуждение к мирному решению.