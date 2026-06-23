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В празднике "Алые паруса" в Петербурге примут участие 65 тысяч человек - РИА Новости, 23.06.2026
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11:13 23.06.2026
В празднике "Алые паруса" в Петербурге примут участие 65 тысяч человек

Около 65 тысяч человек примут участие в празднике выпускников "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге примут участие около 65 тысяч человек.
  • Среди участников будут более 31,7 тысячи выпускников школ Петербурга и сопровождающих, а также выпускники и сопровождающие из Ленинградской области и других регионов России, включая более 450 выпускников из Мариуполя.
  • Праздник "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня и включает в себя праздничный концерт на Дворцовой площади, светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Около 65 тысяч человек примут участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию.
"В празднике примут участие около 65 тысяч человек", - сказала собеседница агентства.
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В частности, в празднике "Алые паруса" планируется участие более 31,7 тысячи выпускников школ Петербурга и сопровождающих. Традиционно в празднике примут участие студенты учреждений среднего профессионального образования Петербурга и сопровождающие их лица – всего около 22 тысяч человек, а также выпускники и сопровождающие из Ленинградской области – всего более 6 тысяч человек.
По информации комитета, на "Алые паруса" также приглашены призеры и победители чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". В этом году участие в празднике примут 280 человек.
Также праздник посетят выпускники из других регионов России. Свое участие подтвердили делегации из 35 регионов России. В их числе более 450 выпускников из города-побратима Мариуполя.
В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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