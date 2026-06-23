В празднике "Алые паруса" в Петербурге примут участие 65 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге примут участие около 65 тысяч человек.

Среди участников будут более 31,7 тысячи выпускников школ Петербурга и сопровождающих, а также выпускники и сопровождающие из Ленинградской области и других регионов России, включая более 450 выпускников из Мариуполя.

Праздник "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня и включает в себя праздничный концерт на Дворцовой площади, светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Около 65 тысяч человек примут участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию.

"В празднике примут участие около 65 тысяч человек", - сказала собеседница агентства.

В частности, в празднике "Алые паруса" планируется участие более 31,7 тысячи выпускников школ Петербурга и сопровождающих. Традиционно в празднике примут участие студенты учреждений среднего профессионального образования Петербурга и сопровождающие их лица – всего около 22 тысяч человек, а также выпускники и сопровождающие из Ленинградской области – всего более 6 тысяч человек.

По информации комитета, на "Алые паруса" также приглашены призеры и победители чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". В этом году участие в празднике примут 280 человек.

Также праздник посетят выпускники из других регионов России. Свое участие подтвердили делегации из 35 регионов России. В их числе более 450 выпускников из города-побратима Мариуполя.

В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.