В Воронежской области объявили траур после удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Александр Гусев объявил в Воронежской области траур с 23 по 25 июня после удара ВСУ.
- В регионе приспустят государственные флаги, а также отменят развлекательные мероприятия.
ВОРОНЕЖ, 23 июн — РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил трехдневный траур в Воронежской области после удара ВСУ.
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"В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура. <...> В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий", — написал он на платформе "Макс".
Гусев назвал атаку на город 22 июня, в День памяти и скорби, особым цинизмом со стороны врага.
Вчера глава региона рассказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. По последним данным, погибли пять человек, повреждения получили 16 домов.
Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — по 300 тысяч.
На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар. Его уже потушили, идет разбор завалов. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе нет. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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