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В Воронежской области объявили траур после удара ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
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12:04 23.06.2026 (обновлено: 15:45 23.06.2026)
В Воронежской области объявили траур после удара ВСУ

В Воронежской области объявили траур с 23 по 25 июня после удара ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Александр Гусев объявил в Воронежской области траур с 23 по 25 июня после удара ВСУ.
  • В регионе приспустят государственные флаги, а также отменят развлекательные мероприятия.
ВОРОНЕЖ, 23 июн — РИА Новости. Губернатор Александр Гусев объявил трехдневный траур в Воронежской области после удара ВСУ.
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"В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура. <...> В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий", — написал он на платформе "Макс".

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