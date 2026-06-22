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В Воронеже при ракетном ударе ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 22.06.2026
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19:26 22.06.2026 (обновлено: 21:10 22.06.2026)
В Воронеже при ракетном ударе ВСУ погибли пять человек

В Воронеже пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ракетной атаке на Воронеж погибли пять человек.
  • Повреждения получили 16 домов.
  • Семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь.
  • На одном из предприятий вспыхнул пожар, его потушили.
ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при ракетной атаке украинских боевиков на Воронеж, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек", — написал он в "Максе".
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Вчера, 18:32
Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — 300 тысяч.
Повреждены фасады и остекления десяти многоквартирных домов, а также кровля шести частных домовладений.
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Вчера, 20:50
На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар. Его уже потушили, идет разбор завалов. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе нет.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
Сегодня днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей.
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