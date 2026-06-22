В Воронеже при ракетном ударе ВСУ погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ При ракетной атаке на Воронеж погибли пять человек.

Повреждения получили 16 домов.

Семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь.

На одном из предприятий вспыхнул пожар, его потушили.

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при ракетной атаке украинских боевиков на Воронеж, сообщил губернатор Александр Гусев.

« "Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек", — написал он в " Максе ".

Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — 300 тысяч.

Повреждены фасады и остекления десяти многоквартирных домов, а также кровля шести частных домовладений.

На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар. Его уже потушили, идет разбор завалов. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе нет.

Возбуждено уголовное дело о теракте.