Цыплаков перешел в "Калгари" в результате обмена с "Нью-Джерси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Максим Цыплаков перешел в «Калгари Флэймз» в результате обмена с «Нью-Джерси Девилз».
- «Нью-Джерси» получил в обмен на Максима Цыплакова и словацкого защитника Шимона Немеца два условных выбора в первом раунде драфта, выбор во втором раунде драфта 2026 года и канадского защитника Этьена Морена.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский нападающий Максим Цыплаков перешел в "Калгари Флэймз" в результате обмена с "Нью-Джерси Девилз", сообщается в аккаунте американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
В "Калгари" также отправился словацкий защитник Шимон Немец. "Нью-Джерси" получил в обмен два условных выбора в первом раунде драфта, выбор во втором раунде драфта 2026 года и канадского защитника Этьена Морена.
Цыплакову 27 лет, в мае 2024 года он подписал контракт новичка с "Нью-Йорк Айлендерс". В январе нападающий в результате обмена перешел в "Нью-Джерси". Всего россиянин сыграл 126 матчей и набрал 39 очков (12 голов + 27 передач) в НХЛ.
Майк Бэбкок возглавил "Эдмонтон"
Вчера, 18:22