Цыплаков перешел в "Калгари" в результате обмена с "Нью-Джерси"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский нападающий Максим Цыплаков перешел в "Калгари Флэймз" в результате обмена с "Нью-Джерси Девилз", сообщается в аккаунте американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

В "Калгари" также отправился словацкий защитник Шимон Немец. "Нью-Джерси" получил в обмен два условных выбора в первом раунде драфта, выбор во втором раунде драфта 2026 года и канадского защитника Этьена Морена.