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Цыплаков перешел в "Калгари" в результате обмена с "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:29 23.06.2026
Цыплаков перешел в "Калгари" в результате обмена с "Нью-Джерси"

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял российского нападающего Цыплакова в "Калгари"

© Фото : Социальные сети "Нью-Джерси Девилз"Максим Цыплаков
Максим Цыплаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Социальные сети "Нью-Джерси Девилз"
Максим Цыплаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Максим Цыплаков перешел в «Калгари Флэймз» в результате обмена с «Нью-Джерси Девилз».
  • «Нью-Джерси» получил в обмен на Максима Цыплакова и словацкого защитника Шимона Немеца два условных выбора в первом раунде драфта, выбор во втором раунде драфта 2026 года и канадского защитника Этьена Морена.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский нападающий Максим Цыплаков перешел в "Калгари Флэймз" в результате обмена с "Нью-Джерси Девилз", сообщается в аккаунте американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
В "Калгари" также отправился словацкий защитник Шимон Немец. "Нью-Джерси" получил в обмен два условных выбора в первом раунде драфта, выбор во втором раунде драфта 2026 года и канадского защитника Этьена Морена.
Цыплакову 27 лет, в мае 2024 года он подписал контракт новичка с "Нью-Йорк Айлендерс". В январе нападающий в результате обмена перешел в "Нью-Джерси". Всего россиянин сыграл 126 матчей и набрал 39 очков (12 голов + 27 передач) в НХЛ.
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ХоккейМаксим ЦыплаковКалгари ФлэймзНью-Джерси ДевилзНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
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