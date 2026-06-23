"Золотое поколение" без побед: Португалия провалится на ЧМ из-за Роналду?

"Золотое поколение" Португалии пока двигается по "бельгийскому" безвыигрышному сценарию. ЧМ-2026 команда Роберто Мартинеса начала с провального матча против ДР Конго, и многие эксперты называют конкретное препятствие для успеха португальцев — Криштиану Роналду. Действительно ли легенда мешает сборной?

Криш — все еще главная ударная сила

Сложно дать однозначный ответ. При всех очевидных причинах для критики, Роналду и в 41 год способен приносить пользу на поле. С тех пор, как Роберто Мартинес возглавил команду, Криш забивает чаще, чем когда бы то ни было — 25 мячей в 32 матчах. Критики сразу указали бы на дубли в ворота Лихтенштейна и Люксембурга в европейской квалификации, но Роналду забивал и важнейшие голы немцам и испанцам в победной для Португалии Лиге Наций.

Португальцы при Мартинесе в целом выигрывают чаще с Кришем на поле, чем без него — это подкрепляется статистикой. Капитан заряжает сокомандников, и звезды сборной готовы биться за него, о чем часто говорят в интервью. К примеру, Бруну Фернандеш рассказал перед первым матчем на ЧМ о том, какой честью для игроков является возможность делить поле с Роналду, и как он мотивирует португальцев не останавливаться на достигнутом.

Безусловно, матч против ДР Конго пошел не по плану. Забив быстрый гол, команда подрасслабилась и во втором тайме уже не сумела включиться по полной, чтобы снова выйти вперед. Роналду выдал не лучший матч, однако три удара по воротам почти в 0,5 ожидаемого гола он выполнил. Для него эту игру нельзя назвать показательной. Поздний Криш трансформировался в форварда-наконечника, и ему нужны шансы у чужих ворот. 25 касаний мяча за матч говорят о том, что португальцы в принципе испытывали проблемы с созданием моментов.

Еще один аргумент за Роналду — банальное отсутствие альтернатив. Гонсалу Рамушу недостает мобильности и игровой практики, а Жуан Феликс не исправит проблемы в командном прессинге, да и опыта игры на позиции единственного выраженного нападающего у него не так много. В этом плане Мартинес логично предпочитает опираться на колоссальный опыт Криша, несмотря на все его недостатки.

...которая не может забить

Их у Роналду, безусловно, немало. И один из главных и самых вредных из них — эго. Порой кажется, что ему плевать на итоговый результат — он должен доказать себе или еще кому-то, что он все еще в прайме. Роналду может осознанно разрушить структуру атаки, пропадать в положении вне игры в ожидании мяча, красть моменты у сокомандников… Чтобы такие вещи прощали, нужно забивать, а с этим частенько бывают проблемы.

На больших турнирах Роналду не забивает уже систематически. 10 матчей подряд длится его голевая засуха в матчах чемпионатов мира и Европы — самая продолжительная серия в карьере португальца в национальной команде. В последний раз он забил с пенальти в ворота Ганы на групповом этапе ЧМ в Катаре.

Для Роберто Мартинеса такая статистика могла бы стать сигналом к изменениям. Однако испанский специалист категорически не убирает Роналду с поля, какой бы матч он ни проводил. Игра против конголезцев — хорошее доказательство. Да, качество альтернатив оставляет желать лучшего, но почему бы не рискнуть, когда победа становится все дальше? Но острие можно попробовать не только Рамуша или Феликса — опытом игры на позиции ложной "девятки" обладают и профильный левый вингер Педру Нету, и проведший отличный сезон в "Спортинге" Тринкан.

© AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду © AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду

Мартинес может сколько угодно говорить о том, что снимать "величайшего бомбардира" с игры, в которой нужны голы, глупо, но его бездействие скорее говорит об отсутствии плана "Б". Роналду, безусловно, великий игрок, который может решить исход любого матча. Но что делать, если этого не происходит? Такая зависимость от одного футболиста противоречит званию топ-сборной.

***

Всерьез говорить о том, что уже на этом ЧМ что-то в структуре португальской команды вдруг изменится, не приходится. Но неудовлетворительный результат в первом матче группового этапа не ставит крест на амбициях команды — Испания-2010 и Аргентина-2022 подтвердят.