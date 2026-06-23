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В Петербурге усилят меры безопасности к проведению "Алых парусов" - РИА Новости, 23.06.2026
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08:34 23.06.2026
В Петербурге усилят меры безопасности к проведению "Алых парусов"

В Петербурге усилят меры безопасности к празднику выпускников "Алые паруса"

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге будут приняты усиленные меры безопасности.
  • Меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на празднике будут аналогичны тем, что действовали на «Алых парусах» в 2025 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Усиленные меры безопасности будут приняты в период проведения в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
"В период проведения "Алых парусов" будут действовать усиленные меры безопасности", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Алые паруса 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Алые паруса 2026 в Санкт-Петербурге: дата и программа
8 июня, 18:09
В пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости рассказали, что меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на нынешнем празднике выпускников будут аналогичны тем, что действовали на "Алых парусах" в 2025 году.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Петербурге запретят продажу алкоголя в период праздника "Алые паруса"
17 июня, 15:57
 
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