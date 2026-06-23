В Петербурге усилят меры безопасности к проведению "Алых парусов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости . Усиленные меры безопасности будут приняты в период проведения в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщили РИА Новости в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В период проведения "Алых парусов" будут действовать усиленные меры безопасности", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.