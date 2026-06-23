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Экс-тренер "Страсбура" возглавил "Ипсвич" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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19:54 23.06.2026
Экс-тренер "Страсбура" возглавил "Ипсвич"

Экс-тренер "Вулверхэмптона" и "Страсбура" О'Нил возглавил "Ипсвич Таун"

© AP Photo / Dave ShoplandГари О'Нил
Гари О'Нил - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Dave Shopland
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гари О'Нил назначен на пост главного тренера «Ипсвич Таун».
  • Контракт О'Нила рассчитан до лета 2029 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" и "Страсбура" Гари О'Нил назначен на пост главного тренера "Ипсвич Таун", сообщается на сайте футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
О'Нил подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. О'Нил сменил Кирана Маккенну, который по итогам прошлого сезона вывел "Ипсвич" в АПЛ, но в июне объявил об уходе из клуба из-за желания сделать перерыв в тренерской карьере.
В январе О'Нил возглавил французский "Страсбур", с которым занял восьмое место в Лиге 1 и дошел до полуфинала Лиги конференций. Его контракт был рассчитан до 2028 года. Как сообщается на сайте "Страсбура", клуб получит от "Ипсвича" трансферную плату за специалиста.
О'Нилу 43 года, он также возглавлял английские "Борнмут" и "Вулверхэмптон".
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