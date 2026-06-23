Экс-тренер "Страсбура" возглавил "Ипсвич"

Краткий пересказ от РИА ИИ Гари О'Нил назначен на пост главного тренера «Ипсвич Таун».

Контракт О'Нила рассчитан до лета 2029 года.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" и "Страсбура" Гари О'Нил назначен на пост главного тренера "Ипсвич Таун", сообщается на сайте футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

О'Нил подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. О'Нил сменил Кирана Маккенну, который по итогам прошлого сезона вывел "Ипсвич" в АПЛ, но в июне объявил об уходе из клуба из-за желания сделать перерыв в тренерской карьере.

В январе О'Нил возглавил французский "Страсбур", с которым занял восьмое место в Лиге 1 и дошел до полуфинала Лиги конференций. Его контракт был рассчитан до 2028 года. Как сообщается на сайте "Страсбура", клуб получит от "Ипсвича" трансферную плату за специалиста.