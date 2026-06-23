Энергоснабжение на севере и западе Крыма восстановят в течение суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Четыре города и района Крыма остались без света, восстановить подачу энергии планируется в течение суток, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей: городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов", — говорится в релизе.
Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение ориентировочно восстановят в течение суток, добавили в пресс-службе.
В конце прошлой недели часть полуострова осталась без света из-за аварий в электрических сетях. На этом фоне "Крымэнерго" предупреждало о введении графиков отключений по районам.