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В Крыму ввели графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.06.2026
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17:27 21.06.2026 (обновлено: 00:03 22.06.2026)
В Крыму ввели графики отключения электроэнергии

В Крыму ввели графики отключения электроэнергии из-за аварий

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму
Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районах Крыма ввели графики отключения электроэнергии из-за аварий на энергетических объектах.
  • Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"
Ранее она проинформировала, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. Масштаб ограничений в компании пока не уточняют.
Как уточнила компания в новом сообщении, ограничения подачи света будут действовать по регионам Крыма. С графиками можно будет ознакомиться на сайтах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.
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