В Крыму ввели графики отключения электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районах Крыма ввели графики отключения электроэнергии из-за аварий на энергетических объектах.
- Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия «Крымэнерго».
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"
Ранее она проинформировала, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. Масштаб ограничений в компании пока не уточняют.
Как уточнила компания в новом сообщении, ограничения подачи света будут действовать по регионам Крыма. С графиками можно будет ознакомиться на сайтах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.