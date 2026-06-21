Часть Крыма оказалась обесточена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях.
- Ведутся аварийно-восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы, добавили в пресс-службе.