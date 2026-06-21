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Часть Крыма оказалась обесточена - РИА Новости, 21.06.2026
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10:25 21.06.2026 (обновлено: 10:29 21.06.2026)
Часть Крыма оказалась обесточена

Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений в электросетях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях.
  • Ведутся аварийно-восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы, добавили в пресс-службе.
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