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Кирьяков сравнил действия Месси в Аргентине с игрой Овечкина в "Вашингтоне" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
12:50 23.06.2026
Кирьяков сравнил действия Месси в Аргентине с игрой Овечкина в "Вашингтоне"

Кирьяков: Месси в сборной Аргентины как Овечкин в "Вашингтоне"

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков сравнил игру Лионеля Месси с игрой Александра Овечкина в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
  • Сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя Мирослава Клозе.
  • Кирьяков отметил, что тактика, используемая командой для помощи Месси, эффективна на ранней стадии чемпионата, но в плей-офф будет сложнее.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что невероятная игра капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и его взаимодействие с партнерами по команде напоминает ему игру российского хоккеиста Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Месси оформил дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на мировых первенствах, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Это что-то невероятное в таком возрасте! Невооруженным глазом видно, что партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, и вчера это случилось. Как в свое время искал "Вашингтон" Овечкина, доставляя все шайбы и выпуская на последних минутах, когда соперник рисковал, а Александр забивал в пустые ворота", - сказал Кирьяков.
"Видно, что он очень серьезно готовился к чемпионату, он понимал, как для него это важно. Все комбинации с партнерами наиграны. Вчера это видно было при первом же голе, когда была сделана передача назад, на второй темп, перед штрафной площадью и пропуск мяча специально для Месси. Было видно, что это наигрывалось. Плюс постоянный подсказ, когда не только сам Месси подсказывает, но и вся команда подсказывает остальным игрокам, когда надо пропустить на Месси. Во втором голе мы видели, когда был разыгран мяч в штрафной площади, игрок вместо того, чтобы бить по воротам, искал именно Месси, чтобы он забил второй мяч", - отметил известный в прошлом футболист.
Кирьяков подчеркнул, что на ранней стадии мундиаля данная тактика работает хорошо. "Групповой турнир намного легче, чем стадия плей-офф, когда идет игра на вылет. Там аргентинцам уже будет сложнее", - добавил он.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда
22 июня, 23:55
 
ФутболЛионель МессиМирослав КлозеАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)ЧМ по футболу 2026
 
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