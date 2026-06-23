Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков сравнил игру Лионеля Месси с игрой Александра Овечкина в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя Мирослава Клозе.

Кирьяков отметил, что тактика, используемая командой для помощи Месси, эффективна на ранней стадии чемпионата, но в плей-офф будет сложнее.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что невероятная игра капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и его взаимодействие с партнерами по команде напоминает ему игру российского хоккеиста Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Месси оформил дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на мировых первенствах, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"Это что-то невероятное в таком возрасте! Невооруженным глазом видно, что партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, и вчера это случилось. Как в свое время искал "Вашингтон" Овечкина, доставляя все шайбы и выпуская на последних минутах, когда соперник рисковал, а Александр забивал в пустые ворота", - сказал Кирьяков.

"Видно, что он очень серьезно готовился к чемпионату, он понимал, как для него это важно. Все комбинации с партнерами наиграны. Вчера это видно было при первом же голе, когда была сделана передача назад, на второй темп, перед штрафной площадью и пропуск мяча специально для Месси. Было видно, что это наигрывалось. Плюс постоянный подсказ, когда не только сам Месси подсказывает, но и вся команда подсказывает остальным игрокам, когда надо пропустить на Месси. Во втором голе мы видели, когда был разыгран мяч в штрафной площади, игрок вместо того, чтобы бить по воротам, искал именно Месси, чтобы он забил второй мяч", - отметил известный в прошлом футболист.

Кирьяков подчеркнул, что на ранней стадии мундиаля данная тактика работает хорошо. "Групповой турнир намного легче, чем стадия плей-офф, когда идет игра на вылет. Там аргентинцам уже будет сложнее", - добавил он.