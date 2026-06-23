Стоимость акций SpaceX за сутки упала на 400 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рыночная стоимость космической компании SpaceX Илона Маска упала на 400 миллиардов долларов за сутки.
- Стоимость акций компании снизилась на 16,43 %, до 154,6 доллара.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рыночная стоимость космической компании SpaceX Илона Маска упала на 400 миллиардов долларов за сутки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость акций компании упала на 16,43%, до 154,6 доллара со 185 долларов на предыдущем закрытии.
Таким образом, капитализация SpaceX снизилась на 400 миллиардов долларов - до 2,037 триллиона долларов с 2,437 триллиона.
SpaceX вышла на биржу 12 июня, первичное публичное размещение акций (IPO) компании стало рекордным.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта.
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