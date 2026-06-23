Стоимость акций SpaceX за сутки упала на 400 миллиардов долларов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рыночная стоимость космической компании SpaceX Илона Маска упала на 400 миллиардов долларов за сутки, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника стоимость акций компании упала на 16,43%, до 154,6 доллара со 185 долларов на предыдущем закрытии.