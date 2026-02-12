Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил о реструктуризации своей компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI после ухода нескольких из ее учредителей ранее, передает агентство Американский предприниматель Илон Маск объявил о реструктуризации своей компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI после ухода нескольких из ее учредителей ранее, передает агентство Блумберг

Ранее в феврале предприниматель сообщил, что компанию xAI приобрела корпорация SpaceX , основанная Маском

« "Илон Маск заявил, что он реструктурировал xAI, свой стартап в сфере искусственного интеллекта, после ухода двух его соучредителей ранее на этой неделе", - говорится в сообщении агентства Блумберг.

Агентство отмечает, что собрание xAI состоялось после ухода ее двух соучредителей Джимми Ба (Jimmy Ba) и Тони Ву (Tony Wu). Они стали пятым и шестым соучредителями, покинувшими компанию за последние два года, из первоначально 12 человек.

Как сообщил американский миллиардер сотрудникам на встрече, xAI будет организована согласно четырем основным областям, одной из которых является чат-бот Grok. К другим направлениям относятся проекты по программированию, генератор видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine, и компания по разработке программного обеспечения ИИ Macrohard, управляемая цифровыми агентами.

Соучредитель xAI Мануэль Круасс (Manuel Kroiss) возглавит команду по программированию, в то время как соучредитель Годун Чжан (Guodong Zhang) будет контролировать генерацию видео и сотрудничать в области написания кодов, следует из релиза.

При этом Тоби Полен (Toby Pohlen), также являющийся частью команды основателей компании, будет руководить подразделением Macrohard, передает Блумберг. Присоединившийся к xAI в 2024 году Аман Мадаан (Aman Madaan) возглавляет основное подразделение чат-ботов и голосовой связи.