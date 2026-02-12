Рейтинг@Mail.ru
Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI - РИА Новости, 12.02.2026
15:16 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mask-2073931052.html
Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI
Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI - РИА Новости, 12.02.2026
Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI
Американский предприниматель Илон Маск объявил о реструктуризации своей компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI после ухода нескольких из ее... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:16:00+03:00
2026-02-12T15:16:00+03:00
Новости
Маск объявил о реорганизации своей ИИ-компании xAI

Bloomberg: Маск объявил о реорганизации xAI после ухода нескольких учредителей

© AP Photo / Jordan Strauss Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил о реструктуризации своей компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI после ухода нескольких из ее учредителей ранее, передает агентство Блумберг.
Ранее в феврале предприниматель сообщил, что компанию xAI приобрела корпорация SpaceX, основанная Маском.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями
14 августа 2025, 01:23
«
"Илон Маск заявил, что он реструктурировал xAI, свой стартап в сфере искусственного интеллекта, после ухода двух его соучредителей ранее на этой неделе", - говорится в сообщении агентства Блумберг.
Агентство отмечает, что собрание xAI состоялось после ухода ее двух соучредителей Джимми Ба (Jimmy Ba) и Тони Ву (Tony Wu). Они стали пятым и шестым соучредителями, покинувшими компанию за последние два года, из первоначально 12 человек.
Как сообщил американский миллиардер сотрудникам на встрече, xAI будет организована согласно четырем основным областям, одной из которых является чат-бот Grok. К другим направлениям относятся проекты по программированию, генератор видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine, и компания по разработке программного обеспечения ИИ Macrohard, управляемая цифровыми агентами.
Соучредитель xAI Мануэль Круасс (Manuel Kroiss) возглавит команду по программированию, в то время как соучредитель Годун Чжан (Guodong Zhang) будет контролировать генерацию видео и сотрудничать в области написания кодов, следует из релиза.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
9 ноября 2025, 06:55
При этом Тоби Полен (Toby Pohlen), также являющийся частью команды основателей компании, будет руководить подразделением Macrohard, передает Блумберг. Присоединившийся к xAI в 2024 году Аман Мадаан (Aman Madaan) возглавляет основное подразделение чат-ботов и голосовой связи.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
6 октября 2025, 08:55
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала