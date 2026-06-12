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Акции SpaceX в первый день торгов выросли на 18,33 процента после IPO - РИА Новости, 12.06.2026
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19:43 12.06.2026 (обновлено: 19:44 12.06.2026)
Акции SpaceX в первый день торгов выросли на 18,33 процента после IPO

Акции SpaceX Маска в первый день торгов подскочили на 18,33% после IPO

© AP Photo / Damian DovarganesИлон Маск на фоне логотипа SpaceX
Илон Маск на фоне логотипа SpaceX - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Илон Маск на фоне логотипа SpaceX. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость акций SpaceX увеличилась на 18,33% в первый день торгов на бирже Nasdaq после IPO.
  • Размещение SpaceX побило рекорд IPO Saudi Aramco, в рамках него было привлечено 75 миллиардов долларов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Стоимость акций принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску SpaceX в первый день торгов на бирже Nasdaq после рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) подскакивает на 18,33%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена акций SpaceX поднималась на 18,33% - до 159,75 доллара за ценную бумагу. Стоимость размещения составила 135 долларов.
Размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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