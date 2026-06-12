Акции SpaceX в первый день торгов выросли на 18,33 процента после IPO

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость акций SpaceX увеличилась на 18,33% в первый день торгов на бирже Nasdaq после IPO.

Размещение SpaceX побило рекорд IPO Saudi Aramco, в рамках него было привлечено 75 миллиардов долларов.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Стоимость акций принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску SpaceX в первый день торгов на бирже Nasdaq после рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) подскакивает на 18,33%, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена акций SpaceX поднималась на 18,33% - до 159,75 доллара за ценную бумагу. Стоимость размещения составила 135 долларов.

Размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда.