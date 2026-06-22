Зобнин порассуждал о перспективах сборной России на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в сборной России много перспективных футболистов, но сложно оценить, смогли бы они выйти из группы на чемпионате мира или нет.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Спартака" полузащитник Роман Зобнин заявил, что в сборной России много перспективных футболистов, но сложно оценивать, смогли бы они выйти из группы на чемпионате мира или нет.
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"Все зависит от многих факторов, тяжело говорить на эту тему. Понятно, что у нас молодая сборная, очень много перспективных и хороших ребят. На таких турнирах решают детали, поэтому тяжело ответить на этот вопрос", - сказал Зобнин журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.