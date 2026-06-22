Зобнин порассуждал о перспективах сборной России на чемпионате мира

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"Все зависит от многих факторов, тяжело говорить на эту тему. Понятно, что у нас молодая сборная, очень много перспективных и хороших ребят. На таких турнирах решают детали, поэтому тяжело ответить на этот вопрос", - сказал Зобнин журналистам.