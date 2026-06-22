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Зобнин высказался о наличии Пруцева в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
12:09 22.06.2026 (обновлено: 12:17 22.06.2026)
Зобнин высказался о наличии Пруцева в "Спартаке"

Зобнин хочет, чтобы Пруцев остался в "Спартаке" после аренды в "Локомотиве"

© РИА Новости / Александр Ступников | Перейти в медиабанкИгрок "Спартака" Роман Зобнин
Игрок Спартака Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Ступников
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Игрок "Спартака" Роман Зобнин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Данил Пруцев вернулся в "Спартак" по истечении арендного соглашения с "Локомотивом".
  • Роман Зобнин выразил желание, чтобы Пруцев остался в "Спартаке".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Роман Зобнин заявил, что хотел бы, чтобы полузащитник Данил Пруцев остался в команде после аренды в столичном "Локомотиве".
В августе 2025 года "Спартак" продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона-2025/26. 29 мая железнодорожники объявили о возвращении игрока по истечении арендного соглашения.
"Пруцев приехал. Сказал, что здесь тренироваться будет. Хочу, чтобы он остался", - сказал Зобнин журналистам.
За "Локомотив" Пруцев провел 31 матч, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В составе железнодорожников 26-летний полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.
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ФутболСпортРоссияДанил ПруцевРоман ЗобнинСпартак МоскваЛокомотив (Москва)
 
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