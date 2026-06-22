Зобнин высказался о наличии Пруцева в "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Данил Пруцев вернулся в "Спартак" по истечении арендного соглашения с "Локомотивом".
- Роман Зобнин выразил желание, чтобы Пруцев остался в "Спартаке".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Роман Зобнин заявил, что хотел бы, чтобы полузащитник Данил Пруцев остался в команде после аренды в столичном "Локомотиве".
"Пруцев приехал. Сказал, что здесь тренироваться будет. Хочу, чтобы он остался", - сказал Зобнин журналистам.
За "Локомотив" Пруцев провел 31 матч, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В составе железнодорожников 26-летний полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.