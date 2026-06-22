Главный тренер "Юты" продлил контракт с клубом

Туриньи 52 года, он возглавил "Аризону Койотис" в 2021 году и остался на своей должности после переезда франшизы в Юту в 2024 году. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Маммот" впервые в своей истории вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили будущему финалисту Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" со счетом 2-4 в серии.