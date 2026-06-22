Главный тренер "Юты" продлил контракт с клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер "Юты Маммот" Андре Туриньи подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
- В тренерский штаб Туриньи вошел Адам Фут, который также подписал долгосрочный контракт.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Главный тренер "Юты Маммот" Андре Туриньи подписал новый долгосрочный контракт, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Детали контракта не уточняются. Прежний договор Туриньи истекал по окончании следующего сезона.
"Я благодарен организации, мне повезло работать с таким исключительным тренерским штабом и такой целеустремленной командой игроков, чьи коллективная усердная работа и преданность друг другу создали культуру, которой мы можем гордиться", - заявил Туриньи.
Также сообщается, что в тренерский штаб Туриньи вошел олимпийский чемпион 2002 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве хоккеиста "Колорадо Эвеланш" канадец Адам Фут, который в минувшем сезоне возглавлял "Ванкувер Кэнакс" и был отправлен в отставку 19 мая. Фут также подписал долгосрочный контракт.
Туриньи 52 года, он возглавил "Аризону Койотис" в 2021 году и остался на своей должности после переезда франшизы в Юту в 2024 году. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Маммот" впервые в своей истории вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили будущему финалисту Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" со счетом 2-4 в серии.