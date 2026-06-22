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Стармер объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 22.06.2026
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11:37 22.06.2026 (обновлено: 12:37 22.06.2026)
Стармер объявил об уходе в отставку

Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке.
  • Он будет исполнять обязанности до избрания преемника.
  • Выборы начнутся 9 июля, нового главу правительства планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
  • Основным кандидатом на пост считают мэра Манчестера Энди Бернхэма.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности.
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"Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", — сказал он, выступая на Даунинг-стрит.

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Он заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля, нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
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Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Британские СМИ считают его основным кандидатом на эту должность.
Бернхэм занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.
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Позиция в отношении России

Бернхэм в 2015 году требовал от ФИФА пересмотреть решение о проведении чемпионата мира по футболу в России в 2018-м, а национальную сборную призывал к его бойкоту.
В 2022 году он назвал введенные санкции против Москвы "недостаточно жесткими" и выступал за их усиление.
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