Кир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне

Кир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне

© REUTERS / Jaimi Joy Кир Стармер во время выступления у резиденции премьера в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке.

Он будет исполнять обязанности до избрания преемника.

Выборы начнутся 9 июля, нового главу правительства планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.

Основным кандидатом на пост считают мэра Манчестера Энди Бернхэма.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности.

« "Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", — сказал он, выступая на Даунинг-стрит.

Он заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля, нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.

Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд , ушедшим с поста до конца срока.

Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.

Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Британские СМИ считают его основным кандидатом на эту должность.

Бернхэм занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.

Позиция в отношении России

Бернхэм в 2015 году требовал от ФИФА пересмотреть решение о проведении чемпионата мира по футболу в России в 2018-м, а национальную сборную призывал к его бойкоту.