Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке.
- Он будет исполнять обязанности до избрания преемника.
- Выборы начнутся 9 июля, нового главу правительства планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
- Основным кандидатом на пост считают мэра Манчестера Энди Бернхэма.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности.
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"Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", — сказал он, выступая на Даунинг-стрит.
Он заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля, нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
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Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Британские СМИ считают его основным кандидатом на эту должность.
Бернхэм занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.
Позиция в отношении России
Бернхэм в 2015 году требовал от ФИФА пересмотреть решение о проведении чемпионата мира по футболу в России в 2018-м, а национальную сборную призывал к его бойкоту.
В 2022 году он назвал введенные санкции против Москвы "недостаточно жесткими" и выступал за их усиление.