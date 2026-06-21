МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Разжигание милитаристских настроений, преступность среди мигрантов и провалы в энергетической политике, а также отказ признавать свои ошибки станут политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В субботу Telegraph писала, что уже более сотни британских депутатов призывают к отставке Стармера.

В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.