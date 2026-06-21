Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера станут разжигание милитаристских настроений, провалы в энергетической политике, преступность среди мигрантов и отказ признавать свои ошибки.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Разжигание милитаристских настроений, преступность среди мигрантов и провалы в энергетической политике, а также отказ признавать свои ошибки станут политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц сообщила, что союзники Стармера убеждены в том, что он готовится подать в отставку, возможно, он заявит об этом уже в понедельник. По словам собеседников газеты, сейчас он сосредоточен над тем, как "упрочить свое наследие".
"Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей - ред.), мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок", - написал Дмитриев в соцсети X.
В субботу Telegraph писала, что уже более сотни британских депутатов призывают к отставке Стармера.
В пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера
19 июня, 21:55