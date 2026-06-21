Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев перечислил "наследие" Стармера - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 21.06.2026
Дмитриев перечислил "наследие" Стармера

Дмитриев: наследием Стармера будут разжигание милитаризма и мигранты-преступники

© AP Photo / Frank AugsteinКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера станут разжигание милитаристских настроений, провалы в энергетической политике, преступность среди мигрантов и отказ признавать свои ошибки.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Разжигание милитаристских настроений, преступность среди мигрантов и провалы в энергетической политике, а также отказ признавать свои ошибки станут политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц сообщила, что союзники Стармера убеждены в том, что он готовится подать в отставку, возможно, он заявит об этом уже в понедельник. По словам собеседников газеты, сейчас он сосредоточен над тем, как "упрочить свое наследие".
"Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей - ред.), мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок", - написал Дмитриев в соцсети X.
В субботу Telegraph писала, что уже более сотни британских депутатов призывают к отставке Стармера.
В пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александер стала первым членом кабмина, призвавшим премьер-министра Кира Стармера уйти с поста после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Дмитриев прокомментировал слухи об отставке Стармера
19 июня, 21:55
 
ВеликобританияРоссияКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала