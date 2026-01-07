Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Великобритания может направить войска на Украину только после прекращения огня и после одобрения размещения контингента британским парламентом, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

В ответ на вопрос депутатов о количестве солдат, которых Британия намерена направить на Украину, премьер заявил, что размер контингента будет определен позже по мере реализации планов так называемой "коалиции желающих" и также будет представлен на рассмотрение Палаты общин.