Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Великобритания может направить войска на Украину только после прекращения огня и после одобрения размещения контингента британским парламентом, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
Он сообщил, что накануне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским они "согласовали декларацию о намерении развернуть силы (на Украине - ред.) в случае заключения мирного соглашения". "Мы изложим подробности в заявлении при первой же возможности. Я буду информировать Палату общин по мере развития ситуации, и если войска будут введены в соответствии с подписанной декларацией, я поставлю этот вопрос на голосование в Палате представителей", - заявил Стармер в британском парламенте.
В ответ на вопрос депутатов о количестве солдат, которых Британия намерена направить на Украину, премьер заявил, что размер контингента будет определен позже по мере реализации планов так называемой "коалиции желающих" и также будет представлен на рассмотрение Палаты общин.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.