Вэнс раскрыл детали переговоров с Ираном

«

"Мы хотим убедиться, что если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, то сможем быть уверены в том, что эти деньги идут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Швейцарии.