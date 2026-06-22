Вэнс раскрыл детали переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон допустил возможность разморозки иранских активов.
- Штатам важно убедиться в том, что они не будут направлены на поддержку терроризма, добавил Вэнс.
- По словам вице-президента, стороны достигли прогресса в переговорах и договорились о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран.
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность разморозки иранских средств при определенных условиях.
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"Мы хотим убедиться, что если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, то сможем быть уверены в том, что эти деньги идут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Швейцарии.
Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился минувшей ночью. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя их итоги, заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили Штаты в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.