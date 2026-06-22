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Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти - РИА Новости, 22.06.2026
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04:55 22.06.2026
Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти

Аракчи: ограничения на экспорт иранской нефти сняты, ряд активов разморожен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.
  • Разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления Ирана.
"Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана", - написал министр в соцсети Х.
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