Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.
- Разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления Ирана.
"Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана", - написал министр в соцсети Х.