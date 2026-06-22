Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления Ирана.