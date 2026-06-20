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Иран вновь закрыл Ормузский пролив - РИА Новости, 20.06.2026
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16:13 20.06.2026 (обновлено: 17:01 20.06.2026)
Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию Израиля против Ливана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран вновь объявил о закрытии Ормуза, обвинив США в нарушении условия меморандума о прекращении огня на всех фронтах.
  • Тегеран возложил на американцев ответственность за действия Израиля в отношении Ливана.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не видит доказательств перекрытия Ираном судоходства.
  • По его словам, переговорщики уже прибыли в Швейцарию.
  • Тегеран сообщил, что иранская делегация также скоро прибудет для продолжения технических консультаций.
ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, обвинив США в нарушении условий меморандума о взаимопонимании.
"В ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана <…> объявляется о закрытии Ормузского пролива", — следует из заявления центрального штаба военного командования, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.
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Там также предупредили, что намерены принуждать противника к выполнению обязательств ответными действиями, если агрессия в отношении Ливана продолжится.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что Вашингтон не видит доказательств перекрытия судоходства. Он выразил уверенность в прочности перемирия, заявив, что американские переговорщики уже прибыли в Швейцарию для продолжения технических консультаций.
В свою очередь, МИД ИРИ сообщил, что иранская делегация тоже вскоре отправится туда. В ведомстве призвали Штаты срочно принять меры в отношении Израиля, предупредив, что иначе меморандум окажется под угрозой.
По данным СМИ, с момента подписания сделки между США и Ираном Ормуз успели пересечь не менее 25 судов, а еще порядка 550 по-прежнему ждут прохода, в том числе 160 танкеров.
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Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились. ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке.
Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно в ночь на 18 июня. По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
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