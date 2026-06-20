Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран вновь объявил о закрытии Ормуза, обвинив США в нарушении условия меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

Тегеран возложил на американцев ответственность за действия Израиля в отношении Ливана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не видит доказательств перекрытия Ираном судоходства.

По его словам, переговорщики уже прибыли в Швейцарию.

Тегеран сообщил, что иранская делегация также скоро прибудет для продолжения технических консультаций.

ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, обвинив США в нарушении условий меморандума о взаимопонимании.

"В ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана <…> объявляется о закрытии Ормузского пролива", — следует из заявления центрального штаба военного командования, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB

Там также предупредили, что намерены принуждать противника к выполнению обязательств ответными действиями, если агрессия в отношении Ливана продолжится.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что Вашингтон не видит доказательств перекрытия судоходства. Он выразил уверенность в прочности перемирия, заявив, что американские переговорщики уже прибыли в Швейцарию для продолжения технических консультаций.

В свою очередь, МИД ИРИ сообщил, что иранская делегация тоже вскоре отправится туда. В ведомстве призвали Штаты срочно принять меры в отношении Израиля, предупредив, что иначе меморандум окажется под угрозой.

По данным СМИ, с момента подписания сделки между США и Ираном Ормуз успели пересечь не менее 25 судов, а еще порядка 550 по-прежнему ждут прохода, в том числе 160 танкеров.

В минувший четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не саботировать договоренности Вашингтона с Тегераном и не "атаковать" единственного оставшегося союзника — Дональда Трампа . Сам же глава Белого дома заявил, что может заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, потому что "в Тель-Авиве его уважают".

ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились.утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке