В Польше рассказали об украинцах, возвращающих ордена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинские чиновники, возвращающие польские ордена, ранее просили о помощи.
- Польский лидер Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
- Богуцкий напомнил о помощи, оказанной Польшей Украине, и процитировал стихотворение польского поэта Людвика Кропинского о неблагодарности.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские чиновники, возвращающие польские ордена, сами раньше умоляли о помощи, заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.
Польский лидер Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей польской государственной награды - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена). После этого Зеленский высказал недовольство тем, что данным орденом в свое время наградили Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, так и не лишив их этой награды, несмотря на крайне негативное отношение к ним в Польше.
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"Представители украинской власти легкой рукой отдают польские награды, забывая, что те же руки были протянуты за помощью, и эта помощь пришла из польских рук: от польского правительства, местных органов власти, неправительственных организаций и миллионов поляков", - написал Богуцкий на платформе Х (бывший Twitter).
В своей записи он процитировал стихотворение польского поэта XVIII-XIX веков Людвика Кропинского "О неблагодарности", приведя такие строки: "Мы оба имели бы большие заслуги перед Богом, если бы первый помнил, а второй забыл".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.
После этого Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенные в России террористические организации.