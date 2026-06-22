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В Польше рассказали об украинцах, возвращающих ордена - РИА Новости, 22.06.2026
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11:40 22.06.2026
В Польше рассказали об украинцах, возвращающих ордена

Глава канцелярии Богуцкий: украинские чиновники раньше сами просили о помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинские чиновники, возвращающие польские ордена, ранее просили о помощи.
  • Польский лидер Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
  • Богуцкий напомнил о помощи, оказанной Польшей Украине, и процитировал стихотворение польского поэта Людвика Кропинского о неблагодарности.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские чиновники, возвращающие польские ордена, сами раньше умоляли о помощи, заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.
Польский лидер Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей польской государственной награды - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена). После этого Зеленский высказал недовольство тем, что данным орденом в свое время наградили Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, так и не лишив их этой награды, несмотря на крайне негативное отношение к ним в Польше.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского ордена
21 июня, 00:30
"Представители украинской власти легкой рукой отдают польские награды, забывая, что те же руки были протянуты за помощью, и эта помощь пришла из польских рук: от польского правительства, местных органов власти, неправительственных организаций и миллионов поляков", - написал Богуцкий на платформе Х (бывший Twitter).
В своей записи он процитировал стихотворение польского поэта XVIII-XIX веков Людвика Кропинского "О неблагодарности", приведя такие строки: "Мы оба имели бы большие заслуги перед Богом, если бы первый помнил, а второй забыл".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.
После этого Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенные в России террористические организации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден "За заслуги"
2 июня, 00:49
 
В миреПольшаРоссияКиевская областьВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийБенито МуссолиниTwitterВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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