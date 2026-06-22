Крымские летние лагеря приостановили прием детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили прием и размещение детей в летних лагерях.
- Глава Республики Крым Аксенов объяснил решение необходимостью обеспечения безопасности.
- Всем ребятам предложат альтернативные варианты отдыха.
- Проживающих в "Артеке" отвезут домой, сопровождающих координируют представители спецслужб.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Летние лагеря в Крыму приостановили прием детей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности", — написал он на платформе "Макс".
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Аксенов пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал отнестись с пониманием к ограничениям.
В Минпросвещения рассказали, что всем детям предложат альтернативные варианты отдыха. Ребят из "Артека" отвезут домой, сопровождающих координируют представители спецслужб. Также создан оперштаб для решения вопросов, связанных с приостановкой работы лагерей.
В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению в Крыму. Накануне утром при налете украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. В больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
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