Крымские летние лагеря приостановили прием детей

Аксенов пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал отнестись с пониманием к ограничениям.

В Минпросвещения рассказали, что всем детям предложат альтернативные варианты отдыха. Ребят из "Артека" отвезут домой, сопровождающих координируют представители спецслужб. Также создан оперштаб для решения вопросов, связанных с приостановкой работы лагерей.