После атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили дело о теракте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры", — сказала она.