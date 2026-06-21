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После атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили дело о теракте - РИА Новости, 21.06.2026
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15:39 21.06.2026 (обновлено: 16:25 21.06.2026)
После атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили дело о теракте

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Керченский полуостров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После налета дронов ВСУ на Керченский полуостров возбудили уголовное дело о теракте.
  • О массированной атаке сегодня утром сообщил глава Республики Крым.
  • Четыре человека погибли, 28 получили ранения.
  • Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
  • Горячая линия для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры", — сказала она.
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Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
О налете украинских беспилотников сегодня утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Четыре человека погибли, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома. Из-за повреждения в электросетях в регионе частично пропал свет. Специалисты уже приступили к ремонту.
Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.
Кроме того, по данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияКерченский проливВооруженные силы УкраиныСевастопольРеспублика КрымКраснодарский край
 
 
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