После атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили дело о теракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После налета дронов ВСУ на Керченский полуостров возбудили уголовное дело о теракте.
- О массированной атаке сегодня утром сообщил глава Республики Крым.
- Четыре человека погибли, 28 получили ранения.
- Двое детей находятся в тяжелом состоянии.
- Горячая линия для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры", — сказала она.
Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
О налете украинских беспилотников сегодня утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Четыре человека погибли, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома. Из-за повреждения в электросетях в регионе частично пропал свет. Специалисты уже приступили к ремонту.
Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи: +7 (978) 053-62-08.
Кроме того, по данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18