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В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения - РИА Новости, 22.06.2026
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03:46 22.06.2026 (обновлено: 09:57 22.06.2026)
В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Баланин: в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения.
  • Некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
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"В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи", — сказал он.

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Баланин уточнил, что благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно, по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Также есть специальные программы обследования по части долголетия, выявлению у беременных врожденных и наследственных заболеваний. Помимо того, новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд "Круг добра", который обеспечивает лекарствами.
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