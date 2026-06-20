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Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС - РИА Новости, 20.06.2026
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16:45 20.06.2026
Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС

Мурашко: каждый россиянин может сдать анализ на дислипидемию

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии для выявления предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям.
  • Он отметил, что программа госгарантий построена так, чтобы не допустить заболевания и увеличить количество лет здоровой жизни.
  • Министр добавил, что существуют специальные программы обследования по части долголетия и по выявлению у беременных женщин врожденных и наследственных заболеваний, а новорожденных в России проверяют на 42 заболевания.
ЧЕРЕПОВЕЦ, 20 июн - РИА Новости. Каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня медицинского работника посетил с рабочим визитом Вологодскую область. Там он вместе с губернатором региона Георгием Филимоновым открыли новую Череповецкую городскую поликлинику №7 имени П.Я. Дмитриева. Мурашко отметил, что программа госгарантий построена в стране по такому принципу, чтобы не допустить заболевания и увеличить количество лет здоровой жизни.
"Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что также есть специальные программы обследования по части долголетия, по выявлению у беременных женщин врожденных и наследственных заболеваний. Помимо того, новорожденных в России проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд "Круг добра", который обеспечивает лекарствами.
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