Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС

ЧЕРЕПОВЕЦ, 20 июн - РИА Новости. Каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта", - сказал Мурашко журналистам.