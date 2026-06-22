США разрешили операции с иранской нефтью

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило продажу и доставку иранской нефти.

Лицензия будет действовать до 21 августа.

Штаты готовы начать импорт энергоресурсов из исламской республики.

Платежи можно будет проводить в долларах.

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с иранской нефтью, следует из Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с иранской нефтью, следует из лицензии , обнародованной ведомством.

Решение распространяется на действия, необходимые для производства, продажи, доставки или разгрузки сырой продукции и нефтепродуктов, включая сделки с судами, заблокированными из-за санкций Вашингтона.

Лицензия будет в силе до 21 августа. При этом Штаты готовы начать импорт энергоресурсов иранского происхождения, если он окажется необходим для их продажи, доставки или разгрузки. Платежи за покупку нефти и связанной с ней продукции можно будет проводить в долларах.

Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что это решение стало возможным благодаря успешной встрече делегаций Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

ИРИ Аббас Аракчи, Первый раунд технических переговоров сторон закончился минувшей ночью. Глава МИДАббас Аракчи, комментируя их итоги , заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, а также разморозить часть активов и запустить план восстановления республики.

Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.