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США разрешили операции с иранской нефтью - РИА Новости, 22.06.2026
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16:19 22.06.2026 (обновлено: 16:58 22.06.2026)
США разрешили операции с иранской нефтью

США разрешили продажу и доставку иранской нефти до 21 августа

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило продажу и доставку иранской нефти.
  • Лицензия будет действовать до 21 августа.
  • Штаты готовы начать импорт энергоресурсов из исламской республики.
  • Платежи можно будет проводить в долларах.
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с иранской нефтью, следует из лицензии, обнародованной ведомством.
Решение распространяется на действия, необходимые для производства, продажи, доставки или разгрузки сырой продукции и нефтепродуктов, включая сделки с судами, заблокированными из-за санкций Вашингтона.
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Лицензия будет в силе до 21 августа. При этом Штаты готовы начать импорт энергоресурсов иранского происхождения, если он окажется необходим для их продажи, доставки или разгрузки. Платежи за покупку нефти и связанной с ней продукции можно будет проводить в долларах.
Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что это решение стало возможным благодаря успешной встрече делегаций Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
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Первый раунд технических переговоров сторон закончился минувшей ночью. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя их итоги, заявил, что благодаря усилиям посредников — Пакистана и Катара — удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, а также разморозить часть активов и запустить план восстановления республики.
Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
В субботу военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили Штаты в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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