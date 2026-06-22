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В России почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания - РИА Новости, 22.06.2026
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12:18 22.06.2026 (обновлено: 16:07 22.06.2026)
В России почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания

В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМероприятия по случаю Дня памяти и скорби во Владивостоке
Мероприятия по случаю Дня памяти и скорби во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мероприятия по случаю Дня памяти и скорби во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
  • Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
  • Также он оставил букеты цветов возле стел городов-героев, включая Киев и Одессу.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Ее объявили на главных телеканалах страны в 12:15 мск.
Мемориальные акции в День памяти и скорби
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

Военно-патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе по традиции создали грандиозную световую инсталляцию.

Всероссийская акция Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

В Москве на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе по традиции создали грандиозную световую инсталляцию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

Ветеран ВОВ во время всероссийской акции Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В акции приняли участие более трех с половиной тысяч человек.

Всероссийская акция Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

В акции приняли участие более трех с половиной тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

Всероссийская акция Свеча памяти у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На Крымской набережной в память о жертвах фашизма зажгли 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.

Акция Линия памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

На Крымской набережной в память о жертвах фашизма зажгли 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Александровском саду прошла акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 прозвучала документальная запись сообщения советского диктора Юрия Левитана — объявление о начале Великой Отечественной войны.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченная ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

В Александровском саду прошла акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 прозвучала документальная запись сообщения советского диктора Юрия Левитана — объявление о начале Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На акции выступил оркестр под руководством Юрия Башмета.

Дирижер Юрий Башмет и оркестр выступают во время акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

На акции выступил оркестр под руководством Юрия Башмета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Красноярске на площади Победы представили "Огненные картины войны".

Международная акция Огненные картины войны, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, на Площади Победы в Красноярске

В Красноярске на площади Победы представили "Огненные картины войны".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В Брестской крепости, первой принявшей удар нацистов на советской границе, состоялся митинг-реквием.

Митинг-реквием в Брестской крепости, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Брестской крепости, первой принявшей удар нацистов на советской границе, состоялся митинг-реквием.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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10 из 12
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторической реконструкции начала Великой Отечественной войны во время шествия в Бресте.
Участники военно-исторической реконструкции начала Великой Отечественной войны во время шествия в Бресте
Участники военно-исторической реконструкции начала Великой Отечественной войны во время шествия в Бресте.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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11 из 12
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанк

Ключевой темой памятной акции на площади Победы в Бишкеке стал подвиг женщин во время Великой Отечественной войны.

Выступление участников памятных мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, на Площади Победы в Бишкеке

Ключевой темой памятной акции на площади Победы в Бишкеке стал подвиг женщин во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 12

В Москве на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе по традиции создали грандиозную световую инсталляцию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 12

В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 12

В акции приняли участие более трех с половиной тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 12

Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 12

На Крымской набережной в память о жертвах фашизма зажгли 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12

В Александровском саду прошла акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 прозвучала документальная запись сообщения советского диктора Юрия Левитана — объявление о начале Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 12

На акции выступил оркестр под руководством Юрия Башмета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В Красноярске на площади Победы представили "Огненные картины войны".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

В Брестской крепости, первой принявшей удар нацистов на советской границе, состоялся митинг-реквием.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
10 из 12
Участники военно-исторической реконструкции начала Великой Отечественной войны во время шествия в Бресте.
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ключевой темой памятной акции на площади Победы в Бишкеке стал подвиг женщин во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Владимир Путин днем возложил венок из красных роз и гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла у стен Московского Кремля в Александровском саду.
Президент также оставил букеты цветов возле стел городов-героев, включая Киев и Одессу.
Мемориальные акции прошли сегодня по всей стране: от Владивостока до Донецка. Также памятные мероприятия провели за рубежом: в Армении, Молдавии, Израиле.
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