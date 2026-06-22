Мемориальные акции в День памяти и скорби

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В России 22 июня — День памяти и скорби. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — самой кровопролитной в истории страны — по всей территории России и за рубежом зажигают свечи памяти и возлагают цветы и венки к мемориалам. Кадры из разных городов — в фотоленте РИА Новости.