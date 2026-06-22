Мемориальные акции в День памяти и скорби

В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.
В Волгограде участники акции "Завтра была война" выстроились в живую цепь памяти, зажгли свечи и прошествовали к монументу "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.
В Москве на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе по традиции создали грандиозную световую инсталляцию.
В Москве на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе по традиции создали грандиозную световую инсталляцию.
В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.
В память обо всех павших защитниках Отечества там зажглись свечи от Огня памяти и славы и от частиц Вечных огней, которые привезли в Музей Победы из городов-героев.
В акции приняли участие более трех с половиной тысяч человек.
В акции приняли участие более трех с половиной тысяч человек.
Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.
Еще около десяти тысяч свечей составили огненную картину, в центре которой — маршал Георгий Жуков, возглавлявший оборону столицы в 1941-м.
На Крымской набережной в память о жертвах фашизма зажгли 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.
На Крымской набережной в память о жертвах фашизма зажгли 1418 свечей — столько дней длилась Великая Отечественная война.
В Александровском саду прошла акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 прозвучала документальная запись сообщения советского диктора Юрия Левитана — объявление о начале Великой Отечественной войны.
В Александровском саду прошла акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В 04:00 прозвучала документальная запись сообщения советского диктора Юрия Левитана — объявление о начале Великой Отечественной войны.
На акции выступил оркестр под руководством Юрия Башмета.
На акции выступил оркестр под руководством Юрия Башмета.
В Красноярске на площади Победы представили "Огненные картины войны".
В Красноярске на площади Победы представили "Огненные картины войны".
В Брестской крепости, первой принявшей удар нацистов на советской границе, состоялся митинг-реквием.
В Брестской крепости, первой принявшей удар нацистов на советской границе, состоялся митинг-реквием.
Ключевой темой памятной акции на площади Победы в Бишкеке стал подвиг женщин во время Великой Отечественной войны.
Ключевой темой памятной акции на площади Победы в Бишкеке стал подвиг женщин во время Великой Отечественной войны.