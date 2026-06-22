МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти в матче группового этапа чемпионата мира с командой Австрии, так как, возможно, благодаря этому он после этого оформил дубль с игры.

"Я наслаждаюсь этим моментом и смотрю, как далеко мы можем пройти командой по турниру. Возможно, забей я с пенальти, то не забил бы остальные голы. Честно говоря, я очень рад победе, особенно потому, что это такая важная победа, с трудом добытая и заслуженная. Она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди. Это чемпионат мира. Это был очень равный, очень напряженный матч, и мы рады, что набрали шесть очков и вышли из группы", - приводит слова Месси сайт Международной федерации футбола (ФИФА).