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Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
23:43 22.06.2026
Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти

Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти в матче ЧМ

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти в матче с командой Австрии.
  • Он добавил, что, возможно, благодаря этому он после оформил дубль с игры.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что не жалеет о нереализованном пенальти в матче группового этапа чемпионата мира с командой Австрии, так как, возможно, благодаря этому он после этого оформил дубль с игры.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
Календарь Турнирная таблица История встреч
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии (2:0) в матче второго тура группы J и досрочно вышла в 1/16 финала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Месси забил все мячи аргентинцев на текущем первенстве, оформив в первом матче хет-трик. 38-летний нападающий в игре с австрийцами забил свои 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. На 9-й минуте Месси не смог реализовать пенальти. Он в третий раз в карьере не смог отличиться с 11-метровой отметки на чемпионате мира, что стало антирекордом турнира.
"Я наслаждаюсь этим моментом и смотрю, как далеко мы можем пройти командой по турниру. Возможно, забей я с пенальти, то не забил бы остальные голы. Честно говоря, я очень рад победе, особенно потому, что это такая важная победа, с трудом добытая и заслуженная. Она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди. Это чемпионат мира. Это был очень равный, очень напряженный матч, и мы рады, что набрали шесть очков и вышли из группы", - приводит слова Месси сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
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