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Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над австрийцами на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
22:04 22.06.2026 (обновлено: 22:05 22.06.2026)
Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над австрийцами на ЧМ-2026

Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над австрийцами в матче ЧМ

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J прошла в понедельник в Далласе и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Дубль оформил Лионель Месси (38-я и 90+5-я минуты). Он же на 9-й минуте не сумел реализовать пенальти.
Месси забил свой 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Также Месси отличился в шестом матче мировых первенств подряд, повторив рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970). Кроме того, Месси в третий раз не реализовал 11-метровый удар на чемпионатах мира, что стало новым антирекордом.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Аргентины (6 очков) единолично возглавила группу и гарантировала себе выход в плей-офф. На счету идущих на втором месте австрийцев осталось 3 балла. Сборные Иордании и Алжира, которые проведут свой очный матч в ночь на вторник по московскому времени, не имеют набранных очков.
В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Иордании, а сборная Австрии встретится с командой Алжира. Оба матча пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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