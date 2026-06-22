Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над австрийцами на ЧМ-2026

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы J прошла в понедельник в Далласе и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Дубль оформил Лионель Месси (38-я и 90+5-я минуты). Он же на 9-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Месси забил свой 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Также Месси отличился в шестом матче мировых первенств подряд, повторив рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970). Кроме того, Месси в третий раз не реализовал 11-метровый удар на чемпионатах мира, что стало новым антирекордом.

Сборная Аргентины (6 очков) единолично возглавила группу и гарантировала себе выход в плей-офф. На счету идущих на втором месте австрийцев осталось 3 балла. Сборные Иордании и Алжира, которые проведут свой очный матч в ночь на вторник по московскому времени, не имеют набранных очков.