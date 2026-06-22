Месси повторил рекорд ЧМ по продолжительности голевой серии

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира по числу матчей подряд с забитыми мячами, продлив свою голевую серию до шести матчей.

Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории соревнований.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира по числу матчей подряд с забитыми мячами.

В понедельник сборная Аргентина в Далласе играет против команды Австрии в рамках второго тура группы J. Месси открыл счет на 38-й минуте, благодаря чему продлил свою голевую серию на чемпионатах мира с учетом турнира 2022 года в Катаре до шести матчей. Аргентинец повторил рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970).

Также Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории соревнований.

Месси 38 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.