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Месси повторил рекорд ЧМ по продолжительности голевой серии - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
21:37 22.06.2026
Месси повторил рекорд ЧМ по продолжительности голевой серии

Месси повторил рекорд чемпионатов мира по продолжительности голевой серии

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира по числу матчей подряд с забитыми мячами, продлив свою голевую серию до шести матчей.
  • Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории соревнований.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира по числу матчей подряд с забитыми мячами.
В понедельник сборная Аргентина в Далласе играет против команды Австрии в рамках второго тура группы J. Месси открыл счет на 38-й минуте, благодаря чему продлил свою голевую серию на чемпионатах мира с учетом турнира 2022 года в Катаре до шести матчей. Аргентинец повторил рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970).
Также Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории соревнований.
Месси 38 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
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