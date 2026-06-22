Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Гол Месси в матче против сборной Австрии стал для него 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему обойти Мирослава Клозе (16 забитых мячей) и стать единоличным рекордсменом.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Встреча группы J между аргентинцами и австрийцами проходит в понедельник в Далласе Месси отличился на 38-й минуте. Для аргентинца этот гол стал 17-м на чемпионатах мира за всю карьеру. Он стал единоличным рекордсменом, обойдя экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 забитых мячей).

Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Килиан Мбаппе (14), который также участвует в чемпионате мира - 2026.

Месси также делит рекорд с португальцем Криштиану Роналду по количеству участий в мировом первенстве (по шесть).