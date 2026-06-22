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Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
20:43 22.06.2026 (обновлено: 20:50 22.06.2026)
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
  • Гол Месси в матче против сборной Австрии стал для него 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему обойти Мирослава Клозе (16 забитых мячей) и стать единоличным рекордсменом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
Встреча группы J между аргентинцами и австрийцами проходит в понедельник в Далласе. Месси отличился на 38-й минуте. Для аргентинца этот гол стал 17-м на чемпионатах мира за всю карьеру. Он стал единоличным рекордсменом, обойдя экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 забитых мячей).
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
Календарь Турнирная таблица История встреч
Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Килиан Мбаппе (14), который также участвует в чемпионате мира - 2026.
Месси также делит рекорд с португальцем Криштиану Роналду по количеству участий в мировом первенстве (по шесть).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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