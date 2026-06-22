Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
- Гол Месси в матче против сборной Австрии стал для него 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему обойти Мирослава Клозе (16 забитых мячей) и стать единоличным рекордсменом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
38’ • Лионель Месси
90’ • Лионель Месси
Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Килиан Мбаппе (14), который также участвует в чемпионате мира - 2026.
Месси также делит рекорд с португальцем Криштиану Роналду по количеству участий в мировом первенстве (по шесть).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.