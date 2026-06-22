Олимпийский призер Куркаев перешел в казанский "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ильяс Куркаев стал игроком казанского "Зенита".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев стал игроком казанского волейбольного клуба "Зенит", сообщается в Telegram-канале команды.
Срок соглашения 32-летнего волейболиста с казанским клубом не уточняется.
Куркаев на клубном уровне отыграл 12 сезонов (2013–2015, 2016–2026) в составе новосибирского "Локомотива" и последние три года был капитаном команды. Вместе с клубом он выиграл золото (2020), серебро (2014, 2022) и бронзу (2017, 2021, 2023, 2026) чемпионата России, а также Кубок страны (2025).
На счету волейболиста 83 матча в составе сборной России, с которой он завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Токио, стал чемпионом Европы - 2017 и победителем Лиги наций - 2019. Также он выигрывал чемпионат мира с молодежной сборной России.