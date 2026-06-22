Песьяков поставил цель попасть в клуб Яшина

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков заявил РИА Новости, что ставит перед собой цель войти в клуб Льва Яшина.
Клуб Льва Яшина - символический клуб, в который входят вратари российских и советских клубов, проведшие 100 и более матчей на ноль. На данный момент Песьяков является первым кандидатом на вхождение в клуб (на его счету 85 сухих матчей), у ближайшего преследователя, Александра Максименко из московского "Спартака", на три игры на ноль меньше.
"Из последних индивидуальных целей - хотелось бы попасть в клуб Яшина. В целом хочется играть и получать удовольствие. Желательно играть хорошо", - сказал Песьяков.