Песьяков поставил цель попасть в клуб Яшина

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков заявил РИА Новости, что ставит перед собой цель войти в клуб Льва Яшина.

"Из последних индивидуальных целей - хотелось бы попасть в клуб Яшина. В целом хочется играть и получать удовольствие. Желательно играть хорошо", - сказал Песьяков.