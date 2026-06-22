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Песьяков поставил цель попасть в клуб Яшина - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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11:16 22.06.2026 (обновлено: 12:19 22.06.2026)
Песьяков поставил цель попасть в клуб Яшина

Вратарь "Крыльев Советов" Песьяков заявил, что хочет попасть в клуб Льва Яшина

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВратарь Сергей Песьяков
Вратарь Сергей Песьяков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вратарь Сергей Песьяков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков заявил РИА Новости, что ставит перед собой цель войти в клуб Льва Яшина.
Клуб Льва Яшина - символический клуб, в который входят вратари российских и советских клубов, проведшие 100 и более матчей на ноль. На данный момент Песьяков является первым кандидатом на вхождение в клуб (на его счету 85 сухих матчей), у ближайшего преследователя, Александра Максименко из московского "Спартака", на три игры на ноль меньше.
"Из последних индивидуальных целей - хотелось бы попасть в клуб Яшина. В целом хочется играть и получать удовольствие. Желательно играть хорошо", - сказал Песьяков.
Песьякову 37 лет. Летом он продлил контракт с "Крыльями Советов" на два года. До перехода в клуб из Самары голкипер в разные годы выступал за ярославский "Шинник", московский "Спартак", томскую "Томь", махачкалинский "Анжи" и "Ростов".
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