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Ленини признали лучшим игроком матча Кабо-Верде и Уругвая на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
07:22 22.06.2026 (обновлено: 07:24 22.06.2026)
Ленини признали лучшим игроком матча Кабо-Верде и Уругвая на ЧМ

Футболиста "Краснодара" Ленини признали лучшим игроком матча ЧМ с уругвайцами

© Фото : Социальные сети Кевина ЛениниПолузащитник Кевин Ленини.
Полузащитник Кевин Ленини. - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Социальные сети Кевина Ленини
Полузащитник Кевин Ленини.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче чемпионата мира со счетом 2:2.
  • Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини признан лучшим игроком матча.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Уругвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на понедельник дебютант мирового первенства сборная Кабо-Верде в Майами сыграла вничью с уругвайцами (2:2) в матче второго тура группы Н. Ленини ударом со штрафного открыл счет в матче, на 70-й минуте он был заменен.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
44‎’‎ • Максимилиано Араухо
45‎’‎ • Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
21‎’‎ • Кевин Ленини
61‎’‎ • Элиу Варела
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ленини 29 лет, он представляет "Краснодар" с 2022 года и в сезоне-2024/25 стал с командой чемпионом России. Полузащитник отметился четвертым голом в 33 матчах за сборную.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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