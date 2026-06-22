Ленини признали лучшим игроком матча Кабо-Верде и Уругвая на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче чемпионата мира со счетом 2:2.
- Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини признан лучшим игроком матча.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Уругвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на понедельник дебютант мирового первенства сборная Кабо-Верде в Майами сыграла вничью с уругвайцами (2:2) в матче второго тура группы Н. Ленини ударом со штрафного открыл счет в матче, на 70-й минуте он был заменен.
22 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
44’ • Максимилиано Араухо
45’ • Агустин Каноббио
21’ • Кевин Ленини
61’ • Элиу Варела