ПВО уничтожила над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных целей, сообщил губернатор Александр Гусев.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.