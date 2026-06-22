ПВО уничтожила над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Воронежем дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей.
- При ударе ВСУ пострадали три человека, повреждены производственные объекты, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также автомобили.
ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных целей, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей", — написал он на платформе "Макс".
Ракетную опасность объявили в Воронежской области в 11:40.
По информации Гусева, при ударе ВСУ пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, получили повреждения производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также автомобили.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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22 июня 2022, 17:18