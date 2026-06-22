В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При ударе ВСУ по Воронежу ранены как минимум три человека.

В крайне тяжелом состоянии находятся несколько пострадавших, их точное количество уточняется.

Средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом.

В Воронеже повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. При ударе ВСУ по Воронежу ранены как минимум три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.

« "На данный момент известно о трех пострадавших", — написал он в "Максе".

Среди них есть раненые в крайне тяжелом состоянии, их точное количество уточняется.

Глава региона рассказал, что средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.

На месте работают сотрудники оперативных служб. На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС.