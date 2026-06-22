В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по Воронежу ранены как минимум три человека.
- В крайне тяжелом состоянии находятся несколько пострадавших, их точное количество уточняется.
- Средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом.
- В Воронеже повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.
ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. При ударе ВСУ по Воронежу ранены как минимум три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.
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"На данный момент известно о трех пострадавших", — написал он в "Максе".
Среди них есть раненые в крайне тяжелом состоянии, их точное количество уточняется.
Глава региона рассказал, что средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.
На месте работают сотрудники оперативных служб. На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС.
Прокуратура открыла горячую линию для помощи пострадавшим: 8 (473) 260-89-89. Родственники раненых могут обратиться в региональный Минздрав: +7 (473) 212-59-66.
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