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Дмитриев назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны - РИА Новости, 22.06.2026
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11:53 22.06.2026 (обновлено: 19:15 22.06.2026)

Дмитриев назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера сигналом для "разжигателей войны".
  • Дмитриев отмечал, что более года призывал Стармера к отставке, фиксируя его провокационный курс, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в экономике.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе", — написал он в Telegram-канале.
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Дмитриев добавил, что больше года призывал Стармера покинуть пост, фиксируя его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике.
Сегодня Стармер объявил об уходе с должности лидера Лейбористской партии Британии. Он стал пятым премьер-министром подряд, покинувшим пост до конца срока. Выборы в партии начнутся 9 июля, нового премьера планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
Основным кандидатом на эту должность СМИ называют мэра Манчестера Энди Бернхэма. На прошлой неделе он победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и прошел в парламент. Еще до этого Бернхэм заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии Великобритании для смещения Стармера.
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