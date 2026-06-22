Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера сигналом для "разжигателей войны".
- Дмитриев отмечал, что более года призывал Стармера к отставке, фиксируя его провокационный курс, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в экономике.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе", — написал он в Telegram-канале.
Дмитриев добавил, что больше года призывал Стармера покинуть пост, фиксируя его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике.
Сегодня Стармер объявил об уходе с должности лидера Лейбористской партии Британии. Он стал пятым премьер-министром подряд, покинувшим пост до конца срока. Выборы в партии начнутся 9 июля, нового премьера планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.
Основным кандидатом на эту должность СМИ называют мэра Манчестера Энди Бернхэма. На прошлой неделе он победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и прошел в парламент. Еще до этого Бернхэм заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии Великобритании для смещения Стармера.
Дмитриев перечислил "наследие" Стармера
21 июня, 07:08