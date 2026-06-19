Рейтинг@Mail.ru
Ключевой соперник Стармера победил на выборах в Манчестере - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 19.06.2026 (обновлено: 10:35 19.06.2026)
Ключевой соперник Стармера победил на выборах в Манчестере

Мэр Манчестера Бернхэм победил на выборах и стал депутатом палаты общин

© REUTERS / Temilade AdelajaМэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернхэм, ключевой соперник Кира Стармера, одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и стал депутатом в палате общин.
  • По результатам выборов он набрал 54,8 процента голосов.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Манчестера Энди Бернхэм, ключевой соперник премьер-министра Кира Стармера, победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
Согласно результатам, опубликованным на сайте совета района Уиган, Бернхэм набирает 24,9 тысячи голосов и становится депутатом от Мейкерфилда в палате общин. Его ближайший соперник, Роб Кеньон от партии Reform UK, получил 15,6 тысячи голосов, третьей идет Ребекка Шепард от Restore Britain с 3,1 тысячи.
По официальным данным, явка составила 58,7 процента. Согласно подсчетам телеканала Sky News, Бернхэм набрал 54,8 процента голосов.
"Сегодня может быть поворотный момент. Отныне я сделаю все возможное, чтобы так оно и оказалось, чтобы Мейкерфилд всегда ассоциировался с источником перемен, которые нужны этой стране. <…> Второго шанса не будет, но сейчас шанс есть <…> выстроить новую политику, основанную на единстве и надежде, прочь от того пути, который ведет к раздробленной, темной политике, подобной той, что мы видим в Соединенных Штатах", — приводит Sky News слова Бернхэма.
В начале мая, после провала лейбористов на местных выборах, почти 100 однопартийцев призвали Стармера покинуть пост, а депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс заявил, что уступает мандат Бернхэму. После победы на дополнительных выборах мэр Манчестера сможет бороться за кресло премьера. Сам он заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии для смещения Стармера.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Захарова назвала утверждения о поджоге дома Стармера дебютом шизофрении
17 июня, 09:53
 
В миреМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала