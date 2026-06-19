Ключевой соперник Стармера победил на выборах в Манчестере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернхэм, ключевой соперник Кира Стармера, одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и стал депутатом в палате общин.
- По результатам выборов он набрал 54,8 процента голосов.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Манчестера Энди Бернхэм, ключевой соперник премьер-министра Кира Стармера, победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
Согласно результатам, опубликованным на сайте совета района Уиган, Бернхэм набирает 24,9 тысячи голосов и становится депутатом от Мейкерфилда в палате общин. Его ближайший соперник, Роб Кеньон от партии Reform UK, получил 15,6 тысячи голосов, третьей идет Ребекка Шепард от Restore Britain с 3,1 тысячи.
По официальным данным, явка составила 58,7 процента. Согласно подсчетам телеканала Sky News, Бернхэм набрал 54,8 процента голосов.
"Сегодня может быть поворотный момент. Отныне я сделаю все возможное, чтобы так оно и оказалось, чтобы Мейкерфилд всегда ассоциировался с источником перемен, которые нужны этой стране. <…> Второго шанса не будет, но сейчас шанс есть <…> выстроить новую политику, основанную на единстве и надежде, прочь от того пути, который ведет к раздробленной, темной политике, подобной той, что мы видим в Соединенных Штатах", — приводит Sky News слова Бернхэма.
В начале мая, после провала лейбористов на местных выборах, почти 100 однопартийцев призвали Стармера покинуть пост, а депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс заявил, что уступает мандат Бернхэму. После победы на дополнительных выборах мэр Манчестера сможет бороться за кресло премьера. Сам он заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии для смещения Стармера.