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Стало известно состояние Барко перед сборами со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
11:40 22.06.2026 (обновлено: 12:19 22.06.2026)
Стало известно состояние Барко перед сборами со "Спартаком"

Футболист "Спартака" Барко начнет сбор индивидуально из-за травмы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эсекьель Барко начнет сборы команды индивидуально из-за повреждения.
  • Александер Джику также начнет сборы индивидуально после полученной травмы в последнем матче сезона.
  • Срджан Бабич уже тренировался в общей группе после операции и показал хорошие результаты.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Аргентинский футболист московского "Спартака" Эсекьель Барко начнет сборы команды индивидуально из-за повреждения, сообщил журналистам глава медицинского департамента "красно-белых" Кирилл Козлов.
В понедельник футболисты "Спартака" прошли медицинский осмотр в Национальном центре спортивной медицины ФМБА России в преддверии летних тренировочных сборов.
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"Игроки пришли в оптимальной форме. Полученные данные будем использовать для формирования тренировочного плана. Барко был травмирован и показал настоящий характер. В отпуске он находился под контролем врачей команды. Он прошел тестирование, сейчас у него все хорошо. Думаю, сбор он начнет индивидуально", - сказал Козлов.
"(Александер) Джику получил травму в последнем матче сезона. Коллегиально с врачами сборной было принято решение о том, что он не сыграет на чемпионате мира. УМО он пройдет позже. Чувствует себя удовлетворительно, также начнет индивидуально. (Срджан) Бабич был прооперирован после "крестов". Последний месяц прошлого сезона он уже тренировался в общей группе. Сегодня показал хорошие результаты. Мы не рассматриваем длительные периоды индивидуальной работы для Барко и Джику. Это нужно для того, чтобы посмотреть на их состояние. Ряд игроков будет позже: Джику, (Кристофер) Ву и (Даниил) Денисов будут 29 июня, (Наиль) Умяров, (Александр) Максименко, (Кристофер) Мартинс, (Манфред) Угальде приедут 1 июля", - добавил Козлов.
"Спартак" завершил чемпионат России сезона-2025/26 на четвертом месте в таблице. "Красно-белые" завоевали Кубок страны, обыграв в финале турнира "Краснодар".
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ФутболСпортРоссияЭсекьель БаркоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
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