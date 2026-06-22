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Россиянка, впавшая в кому на Бали после предполагаемого отравления, умерла - РИА Новости, 22.06.2026
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08:21 22.06.2026 (обновлено: 10:31 22.06.2026)
Россиянка, впавшая в кому на Бали после предполагаемого отравления, умерла

Россиянка, впавшая в кому на Бали после отравления метанолом, умерла

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на храм Танах Лот, Бали
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на храм Танах Лот, Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна скончалась на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом.
  • Ранее девушке констатировали смерть мозга, ее близкие пытались организовать медицинскую эвакуацию в Россию.
ДЖАКАРТА, 22 июн — РИА Новости. Россиянка Анна, впавшая в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, умерла, сообщил РИА Новости знакомый девушки.
"Сегодня ночью Анны не стало. Окончательно", — сказал он.
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Анна прилетела на Бали 31 мая, а уже 1 июня ей стало плохо после того, как она выпила местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, она впала в кому. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом.
Две недели спустя врачи констатировали смерть мозга девушки. Родственники и друзья боролись за ее жизнь и пытались организовать медицинскую эвакуацию в Россию, но состояние пациентки оставалось крайне тяжелым.
Метанол — сильнодействующий яд. Даже небольшое количество может вызвать тяжелое поражение центральной нервной системы, потерю зрения, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии время от времени фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем с метиловым спиртом.
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