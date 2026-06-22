Россиянка, впавшая в кому на Бали после предполагаемого отравления, умерла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна скончалась на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом.
- Ранее девушке констатировали смерть мозга, ее близкие пытались организовать медицинскую эвакуацию в Россию.
ДЖАКАРТА, 22 июн — РИА Новости. Россиянка Анна, впавшая в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, умерла, сообщил РИА Новости знакомый девушки.
"Сегодня ночью Анны не стало. Окончательно", — сказал он.
Анна прилетела на Бали 31 мая, а уже 1 июня ей стало плохо после того, как она выпила местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, она впала в кому. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом.
Две недели спустя врачи констатировали смерть мозга девушки. Родственники и друзья боролись за ее жизнь и пытались организовать медицинскую эвакуацию в Россию, но состояние пациентки оставалось крайне тяжелым.
Метанол — сильнодействующий яд. Даже небольшое количество может вызвать тяжелое поражение центральной нервной системы, потерю зрения, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии время от времени фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем с метиловым спиртом.