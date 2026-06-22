Россиянка, впавшая в кому на Бали после предполагаемого отравления, умерла

ДЖАКАРТА, 22 июн — РИА Новости. Россиянка Анна, впавшая в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, умерла, сообщил РИА Новости знакомый девушки.

"Сегодня ночью Анны не стало. Окончательно", — сказал он.

Метанол — сильнодействующий яд. Даже небольшое количество может вызвать тяжелое поражение центральной нервной системы, потерю зрения, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии время от времени фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем с метиловым спиртом.