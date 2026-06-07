На Бали россиянка впала в кому после предполагаемого отравления метанолом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом.
- Медики провели экстренное лечение, включая процедуру очистки крови, но женщина так и не пришла в сознание.
- Друзья пострадавшей собирают средства на ее санитарную эвакуацию в Россию.
ДЖАКАРТА, 7 июн — РИА Новости. Россиянка Анна впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, ее друзья собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию, рассказал РИА Новости знакомый пострадавшей.
По его словам, женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание.
"Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, местные врачи, которых вызвали в отель, настояли на срочной госпитализации. Во время поездки в больницу состояние россиянки резко ухудшилось.
"За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: "Я сейчас умру" и "Я не хочу так", — сообщил очевидец.
После поступления в клинику врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и провели экстренное лечение. Собеседник агентства сообщил, что медики предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови.
"Она двое суток находилась на диализе. Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в настоящее время россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ.
Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию. По их данным, стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 миллионов индонезийских рупий (около 23,5 тысячи долларов), а медицинская транспортировка может обойтись в сумму до нескольких миллионов рублей.
Как сообщил собеседник РИА Новости, родственники и друзья уже направили необходимые документы в российские ведомства и продолжают искать возможности для перевода пациентки в специализированную клинику.
Метанол является сильнодействующим ядом. Даже небольшое количество вещества может вызвать тяжелое поражение центральной нервной системы, слепоту, кому и смерть. В странах Юго-Восточной Азии периодически фиксируются случаи отравления контрафактным алкоголем, содержащим метиловый спирт.