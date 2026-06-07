На Бали россиянка впала в кому после предполагаемого отравления метанолом

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом.

Медики провели экстренное лечение, включая процедуру очистки крови, но женщина так и не пришла в сознание.

Друзья пострадавшей собирают средства на ее санитарную эвакуацию в Россию.

ДЖАКАРТА, 7 июн — РИА Новости. Россиянка Анна впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, ее друзья собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию, рассказал РИА Новости знакомый пострадавшей.

По его словам, женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание.

"Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, местные врачи, которых вызвали в отель, настояли на срочной госпитализации. Во время поездки в больницу состояние россиянки резко ухудшилось.

"За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: "Я сейчас умру" и "Я не хочу так", — сообщил очевидец.

После поступления в клинику врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и провели экстренное лечение. Собеседник агентства сообщил, что медики предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови.

"Она двое суток находилась на диализе. Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в настоящее время россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ.

Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию . По их данным, стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 миллионов индонезийских рупий (около 23,5 тысячи долларов), а медицинская транспортировка может обойтись в сумму до нескольких миллионов рублей.

Как сообщил собеседник РИА Новости, родственники и друзья уже направили необходимые документы в российские ведомства и продолжают искать возможности для перевода пациентки в специализированную клинику.